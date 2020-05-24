Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая

Основной лейтмотив недели — энергичность и импульсивность у многих знаков, а также некоторая эмоциональная неудовлетворенность.

Влияние ретроградной Венеры приведет к тому, что многие знакомства, завязанные в этот период, — в последующем разочаруют.

Неделя предвещает много разговоров, обсуждений, контактов, работы с информацией.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам неделя обещает положительные любовные переживания. Также для вас это будет неделя необычных умственных находок. Мысли и идеи могут сами спонтанно возникать у вас в голове и приводить к неожиданным действиям. В целом последствия этого будут позитивными.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя будет наполнена особой энергией: вас как будто будет что-то подталкивать к активным действиям, в том числе к спорту и физической активности. Это влияние будет благоприятным, и вы сможете направить его на реализацию своих целей.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам неделя принесет физическое и эмоциональное перевозбуждение. Возбужденная сексуальность может толкать вас на необдуманные поступки в любовной сфере, которых лучше постараться избежать. Например, нежелательны попытки восстановить прежние романтические контакты.

Рак — гороскоп на неделю

Раки будут испытывать прилив энергии и хорошего самочувствия. Это подходящий период, чтобы действовать активно, напористо, энергично. Неделя подойдет как для физической активности и спорта, так и для настойчивых действий в деловой сфере.

Лев — гороскоп на неделю

Львов может потянуть на подвиги, особенно в любовной сфере. Все обойдется благополучно, но новые знакомства, если они возникнут, в скором времени могут разочаровать. Энергии недели благоприятствуют самовыражению, активным действиям, творчеству.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя очень напряженная. Особо напряженной будет сексуальная сфера, которая может вызывать беспокойство, неудовлетворенность и стресс. Ненужные контакты могут еще более усилить эти переживания или привести к негативным последствиям.

Весы — гороскоп на неделю

Весам неделя принесет благоприятные энергии в любовной и сексуальной сфере. Вы можете испытывать вдохновение от новых контактов, но скорее всего такие знакомства не продлятся долго. Также возможно несвойственные обычно вам вспышки импульсивности и желание проявить свое я.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя будет в основном позитивной. У вас будет много энергии и хорошее самочувствие, что наполнит вас уверенностью, а также позволит вам продвинуться к вашим целям. Показаны действия, требующие настойчивости, в том числе спорт.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам неделя может принести неразбериху в любовной и сексуальной сфере. Перевозбуждение и эмоциональная неудовлетворенность могут толкать на необдуманные действия, которые будут иметь негативные последствия. Избегайте лишних контактов в этой сфере, неделя неблагоприятна для этого.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам неделя принесет особую настойчивость и желание активно действовать. Направьте эту энергию на то, чтобы следовать ранее составленным планам. Неожиданно и спонтанно возникающие идеи, которые также могут появляться у вас на следующей неделе, лучше сразу не реализовывать. Дайте им отлежаться и проверьте временем.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя позитивная. Особенно она будет располагать к творчеству и самовыражению. Найдите то, что вам хотелось бы выразить и донести до окружающих. И сосредоточьте на этом свои усилия — все будет происходить ярко и гармонично.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы будут как никогда энергичны. Ваши действия будут эффективны, однако не будут приносить желаемой эмоциональной полноты. Возможно ощущение, что от вас ускользает какая-то удовлетворенность или удовольствие жизни. Возможно также перевозбуждение в сексуальной и любовной сфере.

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