Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая
На предстоящей неделе ожидается много разговоров, обсуждений, контактов, работы с информацией.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Основной лейтмотив недели — энергичность и импульсивность у многих знаков, а также некоторая эмоциональная неудовлетворенность.
Влияние ретроградной Венеры приведет к тому, что многие знакомства, завязанные в этот период, — в последующем разочаруют.
Неделя предвещает много разговоров, обсуждений, контактов, работы с информацией.
Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.
Овен — гороскоп на неделю
Овнам неделя обещает положительные любовные переживания. Также для вас это будет неделя необычных умственных находок. Мысли и идеи могут сами спонтанно возникать у вас в голове и приводить к неожиданным действиям. В целом последствия этого будут позитивными.
Телец — гороскоп на неделю
Для Тельцов неделя будет наполнена особой энергией: вас как будто будет что-то подталкивать к активным действиям, в том числе к спорту и физической активности. Это влияние будет благоприятным, и вы сможете направить его на реализацию своих целей.
Близнецы — гороскоп на неделю
Близнецам неделя принесет физическое и эмоциональное перевозбуждение. Возбужденная сексуальность может толкать вас на необдуманные поступки в любовной сфере, которых лучше постараться избежать. Например, нежелательны попытки восстановить прежние романтические контакты.
Рак — гороскоп на неделю
Раки будут испытывать прилив энергии и хорошего самочувствия. Это подходящий период, чтобы действовать активно, напористо, энергично. Неделя подойдет как для физической активности и спорта, так и для настойчивых действий в деловой сфере.
Лев — гороскоп на неделю
Львов может потянуть на подвиги, особенно в любовной сфере. Все обойдется благополучно, но новые знакомства, если они возникнут, в скором времени могут разочаровать. Энергии недели благоприятствуют самовыражению, активным действиям, творчеству.
Дева — гороскоп на неделю
Для Дев неделя очень напряженная. Особо напряженной будет сексуальная сфера, которая может вызывать беспокойство, неудовлетворенность и стресс. Ненужные контакты могут еще более усилить эти переживания или привести к негативным последствиям.
Весы — гороскоп на неделю
Весам неделя принесет благоприятные энергии в любовной и сексуальной сфере. Вы можете испытывать вдохновение от новых контактов, но скорее всего такие знакомства не продлятся долго. Также возможно несвойственные обычно вам вспышки импульсивности и желание проявить свое я.
Скорпион — гороскоп на неделю
Для Скорпионов неделя будет в основном позитивной. У вас будет много энергии и хорошее самочувствие, что наполнит вас уверенностью, а также позволит вам продвинуться к вашим целям. Показаны действия, требующие настойчивости, в том числе спорт.
Стрелец — гороскоп на неделю
Стрельцам неделя может принести неразбериху в любовной и сексуальной сфере. Перевозбуждение и эмоциональная неудовлетворенность могут толкать на необдуманные действия, которые будут иметь негативные последствия. Избегайте лишних контактов в этой сфере, неделя неблагоприятна для этого.
Козерог — гороскоп на неделю
Козерогам неделя принесет особую настойчивость и желание активно действовать. Направьте эту энергию на то, чтобы следовать ранее составленным планам. Неожиданно и спонтанно возникающие идеи, которые также могут появляться у вас на следующей неделе, лучше сразу не реализовывать. Дайте им отлежаться и проверьте временем.
Водолей — гороскоп на неделю
Для Водолеев неделя позитивная. Особенно она будет располагать к творчеству и самовыражению. Найдите то, что вам хотелось бы выразить и донести до окружающих. И сосредоточьте на этом свои усилия — все будет происходить ярко и гармонично.
Рыбы — гороскоп на неделю
Рыбы будут как никогда энергичны. Ваши действия будут эффективны, однако не будут приносить желаемой эмоциональной полноты. Возможно ощущение, что от вас ускользает какая-то удовлетворенность или удовольствие жизни. Возможно также перевозбуждение в сексуальной и любовной сфере.
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