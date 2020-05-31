Отдых ценой здоровья: Почему россиян просят воздержаться от поездок за рубеж

Туризм — одна из отраслей бизнеса, которая за последнее время значительно пострадала, но уже сейчас встала на путь восстановления. И у нее есть шанс не только покрыть полученные издержки, но и заработать. На побережье Краснодарского края уже с первого июня начинают приоткрывать курортный сезон. Пока с некоторыми ограничениями — без экскурсий, с соблюдением безопасной дистанции на пляжах, но все же. Это море и отдых, который сейчас многим необходим.

В Крыму пока определяются с датой. И на этом фоне россияне теряются от изобилия иностранных предложений. Одна за другой средиземноморские страны всеми доступными способами объявляют, что они победили вирус и зазывают туристов. Но тут есть один нюанс, о котором говорили на совещании правительства.

«Я прошу наших граждан не торопиться. Да, в борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи. Но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину, с чем внезапно столкнулись тысячи российских туристов этой весной», — призвал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Для большинства европейских держав туризм приносил львиную долю доходов. По статистике на этот регион приходится более 40% всех туристов в мире. Ежегодно туда приезжает более полумиллиарда человек. В туристической сфере там работают свыше 50 миллионов человек. Есть государства, которые фактически существуют за счет путешественников. И для них скорейшее начало сезона — это буквально вопрос жизни и смерти, разумеется их собственной, а не туристов.

Понятно, что сейчас они сделают все чтобы люди поехали тратить деньги именно к ним. И кое-где точно закроют глаза на проблемы, связанные с медицинской безопасностью отдыхающих. Михаил Мишустин ведь не зря напомнил — вирус пришел к нам из-за границы. Также, как и напомнил об эгоизме отдельных стран.

До сих пор на слуху, например, скандал с Черногорией, когда в разгар пандемии власти страны просто захлопнули двери аэропорта перед россиянами и бросили их на произвол судьбы. Свое небо они закрыли, наши самолеты, которые МИД организовывал для вывоза россиян, просто не пустили. Внешнеполитическому ведомству понадобилось несколько дней чтобы уговорить Подгорицу. Мы связались с одним из тех туристов, который в марте оказался буквально в ловушке. В Черногорию он точно больше ни ногой.

«Минздрав Черногории нам запретил куда-нибудь селить. То есть получается мы там остались. Люди, у которых не было денег на такси и не было куда возвращаться. Некоторые даже остались там, а там достаточно прохладно было в аэропорту. Точнее не в аэропорту, а на газончике. То есть их не отправили домой и не приютили нигде. Они просто остались там брошенными», — рассказал турист Рэм Саакян.

Тех, кто все-таки рискнет полететь за границу, по возвращению ждет обязательный двухнедельный карантин, причем за свой счет. Это нужно, чтобы обезопасить тех, кто остается. Новая волна заболевания, возвращение ограничений, остановка бизнеса нам не нужны.

Тем более уже давно не только Кубанью и Крымом представлена туротрасль России. Есть прежде всего, Русская Балтика — от Калининграда до Петербурга. Россия — страна рек и озер — а это уникальные районы вдоль Волги. Русский Север с его неповторимой природой. Или возьмите Сибирь, Алтай, Хакасию, Красноярский край, Байкал. А Дальний восток — тут вам и море, и даже океан. Каждый из перечисленных регионов уже давно прописался во всех путеводителях.

«Уже сейчас для многих территорий нашей страны туризм является системообразующей отраслью, от которой напрямую зависят занятость, доходы населения, налоги и работа огромного количества предприятий. Мы, понимая экономическую, социальную роль туризма, знаем и о проблемах. Нам, безусловно, есть над чем работать. И мы настроены на эту работу, настроены на прорыв в туризме», — подчеркнула глава Ростуризма Зарина Догузова.

Число людей, задействованных в отечественной туристической отрасли, по разным оценкам достигает пяти миллионов человек. И они ждут предстоящего лета не меньше тех, кто соскучился по отдыху. Так что туризм как раз и может стать тем самым драйвером восстановления региональных экономик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда крымские курорты станут доступны для отдыхающих.