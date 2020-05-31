Победа мировой космонавтики: Запуск Crew Dragon к МКС стал прорывным достижением для всего мира

NASA сделала большой шаг в освоении космоса. Впервые после катастрофического свертывания программы «Шаттл» американцы отправили на орбиту пилотируемый корабль. Старт должен был состояться еще 27 мая, но его в последний момент отложили из-за непогоды. И вот сегодня Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска все-таки улетел с астронавтами Бобом Бенкенсом и Дагом Херли. Запуск был обставлен с американским размахом.

Все предваряло многочасовое шоу. А первые минуты полета снимали десятки камер со всех возможных ракурсов. Мало того многоразовая разгонная ступень ракеты совершила успешную посадку на платформу в Атлантике. Стыковка с МКС намечена на 31 мая.

«Это большое событие международной космонавтики. Я думаю, что оно приведет к интересным работам в дальнейшем, в космосе, и как на МКС и на Луне и дальше полетим вместе к Марсу. Так что это победа всей мировой космонавтики«» — оценил полет вице-президент федерации космонавтики России Олег Мухин.

Конечно, это бесспорный прорыв для Америки. Они возвращают себе утраченные позиции. И что важно — их ставка на развитие частного ракетостроения, похоже, себя оправдывает. Можно только порадоваться за американцев, и понадеяться, что этот пример подстегнет отечественную ракетостроительную отрасль.

«Это сигнал не для ученых и инженеров, это сигнал для руководителей отрасли. Дело в том, что с успешным запуском SpaceX пилотируемого корабля, одна маленькая фирма американская в 6000 сотрудников, по своей мощности космической сравнялась со всей космической федерацией», — подчеркнул руководитель института космической политики Иван Моисеев

Как это не печально, но надо признать, что Россия утратила монополию на пилотируемые полеты к МКС. А значит надо снова их опережать. Что ж, конкуренция здоровая. При прочих равных она всегда двигала прогресс. Очень хочется, чтобы так получилось и в этот раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вторая попытка запуска Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX к Международной космической станции (МКС) была предпринята Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США с мыса Канаверал.