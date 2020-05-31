Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши

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Ниса Мурзанаева
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Теперь состояние сводное сестрички Ким Кардашьян оценивается в примерно 900 миллионов долларов.

Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши

Фото: Instagram @kyliejenner

Журнал Forbes вычеркнул из списка миллиардеров 22-летнюю Кайли Дженнер. Выяснилось, что косметический бренд знаменитости стоит на порядок ниже, нежели предполагалось ранее.

Данные о реальной стоимости компании Кайли Дженнер всплыли после того, как девушка продала 51% ее активов фирме Coty. Те, в свою очередь, предоставили необходимую для исследования документацию редакции Forbes. Аналитики издания выяснили, что вместо заявленных 1,2 миллиарда долларов, косметический бренд светской львицы стоит примерно 900 миллионов долларов.

Кайли Дженнер получила звание «самой молодой миллиардерши» будучи 21-летней девушкой. Ей удалось обогнать самого Марка Цукерберга, который заработал первый миллиард в 23 года.

Экс-миллиардерша — сводная сестра Ким, Хлои и Кортни Кардашьян. Девушка снималась вместе с родственницами в нашумевшем скандальном реалити-шоу. Она также является популярной фотомоделью и попадала на обложки нескольких глянцевых журналов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кайли Дженнер обнажила «фирменные» бедра в белом боди.

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