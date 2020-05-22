Кайли Дженнер обнажила «фирменные» бедра в белом боди

Серия снимков Кайли Дженнер в белом боди раскрыла любопытные подробности ее тела. Американская звезда реалити-шоу и самая молодая в мире миллиардерша снялась дома с обнаженными ногами. Младшая из сестер Кардашьян продемонстрировала «фирменные» бедра — одну из главных семейных особенностей.

Instagram @kyliejenner

В отличие от ее единоутробной сестры Ким, которая владеет брендом нижнего белья, Кайли не обязательно показывать свои прелести перед миллионами подписчиков. Дженнер развивает собственную косметическую компанию. Тем не менее, она не уступает сестрам в красоте и часто снимается в откровенных фотосессиях на радость фанатам. А те рассматривают кадры с ней как под микроскопом.

Instagram @kyliejenner

На этот раз, вглядываясь в детали фото Кайли в боди, подписчики обратили внимание на едва заметную татуировку на ее ягодице. В этой пикантной зоне на теле бизнес-леди явно что-то написано. Со стороны надпись не разобрать, а содержание звезда не раскрыла. Но это упущение не повлияло на общее впечатление от увиденного. В общей сложности два поста Дженнер из одной серии собрали почти 15 миллионов «лайков».

Ранее 5-tv.ru писал, что Кендалл Дженнер показала идеальную фигуру в сексуальном боди.