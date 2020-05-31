«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым

Известная российская актриса Кристина Асмус в беседе с Александром Цыпкиным в эфире Instagram рассказала детали своей жизни с мужем Гариком Харламовым.

Звезда призналась, что период самоизоляции помог им сделать важный шаг — они переехали в частный дом, хотя до этого переезд долго откладывался.

«Закончился ремонт многолетний. Мы, наконец, переехали, примерно месяц назад. В этом плане самоизоляция сыграла в плюс — мы не живем на коробках, у нас было время и собрать их спокойно, и разобрать. Есть, конечно, комната, которая завалена хламом, но руки до нее дойдут в последнюю очередь», — рассказала Асмус.

Instagram @asmuskristina

Дом, по ее словам, совсем простенький — четыре этажа, нет даже лифта. Вместо него простая деревянная лестница. Правда находится он возле Рублевки. Цыпкин посмеялся над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, речь о фильме Клима Шипенко «Текст», как она тут же заработала на свой дом. Однако Асмус развеяла его представления о гонорарах артистов.

«Ты думаешь на этот дом заработала я? У нас в семье бюджет распределен так: все, что зарабатывает Гарик, оно общее, а все, что зарабатываю я, оно мое», — раскрыла звезда.

Несмотря на то, что самоизоляция заставляет людей иначе притираться друг к другу и часто меняет их отношения, Асмус пришла к выводу, что в ее семейной жизни мало что изменилось. Видится с благоверным она редко, их встречи бывают достаточно забавными.

«Наши отношения с Гариком как-то остались на месте, не стали ни лучше, не хуже. Мы так же мало видимся, как мы виделись до самоизоляции. Не каждый день. У меня ленивая активная самоизоляция. Я все время что-то делаю, Гарик тоже постоянно в прямых эфирах. Он снимает все в одной комнате, я в другой. Мы мало пересекаемся. Мы видимся только ночью, у холодильника», — призналась актриса.

Цыпкин в беседе с Кристиной заметил, что последнее время наблюдает ее только в кадре и беременную. Однако, это всего лишь снимки со старых съемок. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Асмус призналась, что иногда забывает, что на самом деле не ждет ребенка.