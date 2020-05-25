«Пора за вторым»: Кристина Асмус иногда забывает, что не беременна

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Алиса Старжевская
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Актриса выложила кадр со съемок нового сериала в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус решила вспомнить, что такое беременность. Она выложила в свой профиль в Instagram фото со съемок нового сериала, где она играет героиню в положении и поделилась с подписчиками своими эмоциями.

На фото актриса в розовом платье в пол и туфлях-лодочках позирует в шикарных интерьерах. Одна рука Кристины нежно лежит на округлившемся животике.

«В перерывах между съемками в сериале „Беезумие“ я иногда забываю, что не беременна. Хотя, когда я снимаю этот накладной живот ощущение, что я все равно месяце на 5-м. Самоизоляция (пунктуация и орфография сохранены — Прим.ред.)», — написала актриса.

Instagram @asmuskristina

Подписчики отметили, что Кристине беременность к лицу и поспешили порадовать ее комплиментами.

«Ну, очень к лицу»;

«Вы прекрасны»;

«Пора за вторым»;

«Милая!!!» — написали подписчики.

Некоторые фанаты отметили, что актриса таким образом может «накаркать» себе еще одного ребенка.

«Притяните себе и на самом деле забеременеете вторым ребенком! Дай бог»;

«Сейчас накаркаешь, и пойдете за сыном!» — прокомментировали пользователи.

Кристина Асмус замужем за юмористом Гариком Харламовым с 2013 года. У супругов есть шестилетняя дочь — Анастасия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Асмус раскрыла десять фактов о себе.

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