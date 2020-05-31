«Они все про хайп»: Пригожин так и не получил гумпомощь в виде «Доширака»
Продюсер жестко ответил на провокацию со стороны партийцев.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков
Именитый продюсер Иосиф Пригожин, продолжая противостояние общественности на фоне громкого скандала с «бедствующими артистами», заявил, что так и не дождался обещанной гуманитарной помощи от партии «Коммунисты России» в виде лапши быстрого приготовления.
По словам бизнесмена, эта ситуация лишний раз доказывает, что крупная организация решила попиариться на пандемии COVID-19, сделав громкое заявление. Однако каких-либо действий за этим, безусловно, не последовало.
«Вы же понимаете, они все про хайп. Не про народ, не про людей. <…> Это бездарная организация! Даже кредита доверия у них нет от народа.<…> Они людям врут и нам врут. До сих пор не получили от них «Доширак», — констатировал возмущенный Пригожин.
А также добавил, что в данной ситуации многие пытаются пиарить собственное имя, вылив побольше грязи на медийных личностей. При всем при этом, их якобы правильная точка зрения на происходящее не более, чем ложь и банальная провокация.
«Произошла абсолютно, ну как вам сказать, абсолютно выдернутая вещь из контекста, распиаренная, поднятая на смех. У меня складывается ощущение в условиях не только пандемии, людям необходимо на ком-то, с одной стороны, выместить свое зло и на ком-то попиариться, сделать какую-то рекламную кампанию», — заметил продюсер.
Иосиф также напомнил публике, что лично никого не оскорблял, а лишь констатировал тот факт, что при пандемии страдают все слои населения без исключения. Поэтому в помощи нуждаются не только малообеспеченные люди, но и те, кто совсем лишился заработка из-за коронавируса.
«Я лишь просто сказал, что творческие ребята также оказались в бедственном положении и ни в каком другом. Ну было бы просто смешно, если всем плохо, а артистам хорошо. И когда ставят артиста от народа, как бы отделяя, я с этим полностью не согласен. Это же не так!» — подытожил Пригожин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Григорий Лепс предложил помощь «бедствующим» из-за COVID-19 артистам.
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