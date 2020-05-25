Заявивший о «чудовищном положении» артистов Пригожин отчитал Лепса, Шнурова и Лозу
Представителей шоу-бизнеса возмутили жалобы продюсера в условиях пандемии COVID-19.
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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif
Продюсер Иосиф Пригожин подверг жесткой критике слова Сергея Шнурова, Григория Лепса и Юрия Лозы. Ранее муж певицы Валерии заявил, что российские музыканты оказались в чудовищной ситуации из-за отсутствия доходов от концертной деятельности. В ответ на это Сергей Шнуров написал в Instagram два стихотворения, в которых высмеял заявление Пригожина и призвал помочь ему материально. Григорий Лепс также не согласился с мнением продюсера.
«Бедные артисты, боже мой, голодают. Что мы с вами тогда можем сказать о простых людях?» — заявил певец в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Не остался в стороне и Юрий Лоза.
«Я думаю, если артисты раньше не бедствовали, то у них в загашнике что-то должно быть. Я не верю, что у людей вроде Пригожина нет денег», — усомнился исполнитель в беседе с «Вечерней Москвой».
После этого Пригожин записал новое видео в своем микроблоге, где отчитал коллег за недальновидность и эгоизм. Автор поста заявил, что ему стыдно за этих звезд. По его мнению, они подверглись «звездной болезни» и не думают о тысячах артистов, которые оказались в бедственном положении.
«Что же вы все о себе любимых-то? Кроме первой двадцатки артистов больше нет музыкантов на этой земле? Я этого не пойму! Ребята, опомнитесь! Давайте позаботимся о наших коллегах, у которых нет такого „шоколада“, как у вас. Многие звезды отпустили своих музыкантов без оплаты. Совесть-то имейте!» — обратился к исполнителям Пригожин.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин дал ответ Шнурову на колкие «стишки» о бедственном положении артистов.
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