Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась с многочисленными поклонниками, вероятно, самой лучшей новостью за последнее время. 24-летняя модель опубликовала в Insta-сторис трогательное видео, где маленький сын Ратмир отчетливо произносит вслух самые заветные для каждой женщины слова.

«Мама!!! P. S. Еще потом он сказал „Папапа“, но я это не засняла», — подписала ролик Анастасия.

Были это первые слова малыша или Ратмир уже радовал звездных маму и папу звонкими фразами — пока неизвестно. Однако судя по тому, как Решетова реагировала на сказанное за кадром, создается ощущение, что это для нее — грандиозное событие.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Роман Анастасии Решетовой и Тимати начался в 2015 году, но по разным причинам влюбленные не сообщали публике об отношениях до 2017 года. Тогда впервые появились слухи о тайном бракосочетании модели и рэпера.

5 апреля 2019 года звезда Black Star и его возлюбленная опубликовали в соцсетях кадры с совместной фотосессии, где отчетливо виднелся округлый животик Решетовой. Тем самым пара сообщила, что ждет наследника. Ратмир Юнусов появился на свет 16 октября того же года. Несмотря на новые отношения Тимати продолжает уделять максимум внимания и ребенку от предыдущей возлюбленной — дочери Алисе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анастасия Решетова не планирует рожать второго ребенка в ближайшее время.