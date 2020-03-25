Почему Решетова пока не планирует второго ребенка от Тимати

Ответ на вопрос о ближайшей беременности дала Анастасия Решетова. Избранница Тимати пообщалась с подписчиками ее Instagram-аккаунта в Сторис. Одна из них отметила, что модель и бизнесвумен родила рэперу милого сына Ратмира, и ей обязательно нужно подарить миру еще несколько красивых детей.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Знаменитость сообщила, что делать этого в 2020 году не собирается. По ее словам, она всегда верила в пагубность високосного года. К тому же, ее волнует мировая ситуация с коронавирусом и ухудшение экономической ситуации на ее фоне. Решетову спросили, что в таком случае делать тем, кто забеременел в 2020-м, ждет ли их трагедия.

«2020-й не помешает никому стать счастливой мамой. Я говорю чисто про себя. Я не хочу беременеть на данный момент», — написала девушка.

Ранее 5-tv.ru писал, что почему Тимати уехал на Мальдивы без и Решетовой.