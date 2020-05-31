«Тема закрыта»: экс-супруга Эмина призналась, с кем живет их дочь после развода
Звезда резко отреагировала на слова фанатов о том, что девочке запрещают видеться с матерью.
Закрыть
Смотрите также:
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @eminofficial, @agavrilova777
Поклонники певца и музыканта Эмина Агаларова до сих пор находятся в легком шоке от известия о разводе артиста с 32-летней моделью Аленой Гавриловой. Ежедневно фолловеры пишут сотни комментариев в Instagram обоих супругов, надеясь их примирить. Но зачастую буквально «переходят всякие границы».
Так, совсем недавно бывшая возлюбленная Эмина опубликовала в соцсети фотографию, где позирует, нежно обняв маленькую дочку Афину.
«Особенный день…» — подписала пост Гаврилова.
По неизвестным причинам фолловеры звездной четы восприняли высказывание Алены за некую «жалобу», на то, что после разрыва Агаларов все реже и реже дает супруге видеться с малышкой.
«Дочка осталась с папой… Видимо, поэтому Алене так тяжело…» — высказала свое предположение одна из подписчиц модели.
Удивившись такому громкому заявлению, экс-возлюбленная Эмина тут же поспешила расставить все точки над «i».
«Не пишите глупости, пожалуйста!» — резко ответила на комментарий выше Алена.
Однако этим дискуссия не ограничилась: тут же появилась и другая остроумная поклонница, ранившая своими словами Гаврилову до глубины души.
«Надо выложить пост что вы разошлись. Со стороны выглядит так, что вы действительно не дома, дочка с папой только!» — возмутилась дама.
Но тут же столкнулась с недопониманием любимицы.
«Я не собираюсь выставлять фото с дочерью для того, чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Это тема на моей странице закрыта теперь навсегда!» — подытожила шокированная дерзким поведением фолловеров звезда.
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова прожили в счастливом браке всего два года. Роман звезд развивался бурно и быстро. Казалось, они буквально созданы друг для друга. Но внезапно, несколько недель назад, певец объявил о разрыве отношений с красавицей-моделью. По версии СМИ, причина тому — новая избранница Эмина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что брошенная жена Эмина Агаларова никак не может прийти в себя и постоянно выкладывает грустные посты в Instagram.
Читайте также
35%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?