«Мир продолжает жить»: Брошенная жена Эмина Агаларова грустит на фоне развода

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Василий Заика
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Бывшая «Мисс Мордовия» Алена Гаврилова продолжает публиковать в сети неоднозначные посты.

«Мир продолжает жить»: Брошенная жена Эмина Агаларова грустит на фоне развода

Фото: Instagram @agavrilova777

Брошенная жена народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова модель Алена Гаврилова грустит на фоне развода с мужем. Бывшая «Мисс Мордовия» на своей странице в Instagram в разделе сторис процитировала фразу Сергея Бодрова-младшего, которая в полной мере охарактеризовала ее внутреннее состояние.

«Ты останавливаешься на углу оживленной улицы и представляешь, что тебя здесь нет. Вернее, тебя нет вообще. Пешеходы идут, сигналят машины, открываются двери магазинов, сменяются пассажиры на остановке… То есть, в принципе, мир продолжает жить и без тебя. Понимать это — больно, но важно», — приводит цитату Starhit.ru.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали мужем и женой в 2018 году после двух лет отношений. Певец две недели назад объявил о разрыве отношений с моделью из Саранска и, по данным некоторых СМИ, уже обрел новую избранницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруга Эмина впервые появилась на публике после разрыва с артистом.

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