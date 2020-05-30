«Мир продолжает жить»: Брошенная жена Эмина Агаларова грустит на фоне развода

Брошенная жена народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова модель Алена Гаврилова грустит на фоне развода с мужем. Бывшая «Мисс Мордовия» на своей странице в Instagram в разделе сторис процитировала фразу Сергея Бодрова-младшего, которая в полной мере охарактеризовала ее внутреннее состояние.

«Ты останавливаешься на углу оживленной улицы и представляешь, что тебя здесь нет. Вернее, тебя нет вообще. Пешеходы идут, сигналят машины, открываются двери магазинов, сменяются пассажиры на остановке… То есть, в принципе, мир продолжает жить и без тебя. Понимать это — больно, но важно», — приводит цитату Starhit.ru.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали мужем и женой в 2018 году после двух лет отношений. Певец две недели назад объявил о разрыве отношений с моделью из Саранска и, по данным некоторых СМИ, уже обрел новую избранницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруга Эмина впервые появилась на публике после разрыва с артистом.