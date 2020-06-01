«Куда лучше!» — Рэпер Элджей показал себя без линз и гризлов

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Василий Заика
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Исполнитель выложил в сеть видео, на котором предстал в естественном обличии.

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Фото, видео: Instagram @sayonaraboy

Рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк — Прим.ред.) на своей странице в Instagram показал себя без линз и гризлов. 25-летний исполнитель выложил видео, на котором позирует в салоне автомобиля в «натуральном» обличии.

На кадрах видны естественные зрачки знаменитости и белоснежная улыбка без накладок гризлов на зубах.

Многочисленные поклонники Элджея испытали приятное удивление от «лука» своего кумира. Пользователи отметили, что рэперу в таком виде намного лучше и он стал похож на человека.

«Красавчик!»

«Куда лучше!»

«Леша, у тебя такие глаза!»

«Хоть на человека стал похож!» — пишут юзеры.

Стоит отметить, что видео исполнителя в нецензурной форме прокомментировала и его супруга — блогер Настя Ивлеева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ивлеева не выходит в свет с Элджеем.

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