Клиенты Сбербанка пожаловались на проблемы в работе мобильного приложения

Приложение «Сбербанк-онлайн» дало сбой 1 июня. Клиенты пожаловались, что не могут осуществить платежи и переводы, у кого-то не получается даже войти в систему. Об этом сообщает портал Downdetector.

По данным портала, 76% пользователей не могут в режиме онлайн перевести деньги или оплатить товары и услуги. Еще 17% жалуются, что не могут даже войти в приложение. Больше всего претензий к работе сервиса поступает из Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Краснодара.

При входе в приложение также появилось уведомление: «Сбербанк Онлайн временно недоступен, но мы стараемся восстановить его как можно быстрее».

Тем временем в банке заверили, что снятие и внесение наличных, а также оплата картами через банкомат осуществляется без перебоев. В Сбербанке пообещали устранить все неполадки.

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