Видео: Арнольд Шварценеггер заговорил на украинском языке

Популярный американский актер Арнольд Шварценеггер записал видеопоздравление на украинском языке в честь Дня Киева. Ролик опубликовал в своем профиле на YouTube мэр города Виталий Кличко.

На видео Арнольд Шварценеггер на украинском языке произносит фразу — «Как не любить тебя, Киев мой», конечно, с очень сильным акцентом. Это строки из национальной песни с одноименным названием, под которую в ролике демонстрируются достопримечательности столицы Украины.

«Друзья, поздравляю вас с Днем Киева и предлагаю посмотреть это видео! Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас связывает с Киевом что-то свое особенное. Киев — это город, который знают и любят во всем мире. Киев — это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев!» — подписал видео Кличко.

В этом году Киеву исполнилось 1538 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск по-русски поблагодарил Рогозина за поздравления в Twitter.