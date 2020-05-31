Илон Маск по-русски поблагодарил Рогозина за поздравления в Twitter

Американский предприниматель и глава корпорации Space X Илон Маск по-русски ответил в Twitter на поздравления руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

«Дорогой Джим Брайденстайн (глава NASA — Прим.ред.) хочу поздравить Вас с успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как сильно Вы хотели, чтобы это важное событие прошло успешно. Хотелось бы пожелать NASA и его команде успешно завершить реконструкцию национальной космической транспортной системы. Передайте, пожалуйста, мои искренние поздравления Илону Маску (мне нравится его шутка) и команде Space X. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!» — написал в микроблоге Рогозин на английском языке.

Маск долго не заставил себя ждать:

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество. — Elon» (пунктуация и орфография автора сохранена — Прим.ред.)

Twitter @elonmusk

Поблагодарил за поздравления и глава NASA, в ответ подтвердив со своей стороны, что его команда также с «нетерпением ждет продолжения совместных достижений в освоении космоса».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, впервые за девять лет США отправила самостоятельно своих астронавтов космос. Экипаж американского корабля Crew Dragon, производства частной космической компании SpaceX Илона Маска, успешно перешел на Международную космическую станцию (МКС). С 2011 года доставка астронавтов осуществлялась российской стороной на кораблях «Союз».

Эксперты отмечают, что в запуске Crew Dragon для России есть свои плюсы. Во-первых, страна сможет отправлять на МКС экипаж из трех человек. Во-вторых, теперь можно договориться о полете к МКС с астронавтами из других государств. В-третьих, снизится потребность в «Союзах», а значит, появятся ресурсы и производственные мощности для разработки нового корабля «Орел».