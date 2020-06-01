В Крыму нашли тело шестилетней девочки, пропавшей после рыбалки с отцом

Водолазы подняли со дна Северо-Крымского канала тело шестилетней девочки, пропавшей после совместной рыбалки с отцом, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника регионального управления Следственного комитета Ольгу Постнову.

«Тело девочки обнаружено в ходе поисковых мероприятий в воде, недалеко от места, где компания распивала спиртное. В настоящее время его осматривают следователи-криминалисты», — пояснила собеседница информагентства.

Трагедия произошла днем 31 мая, в районе поселка городского типа Ленино в Крыму. Местный житель отправился на природу вместе со своими приятелями и заодно предложил прогуляться маленькой дочери. Взрослые забылись собственными проблемами, начали распивать алкоголь и в какой-то момент потеряли контроль над ребенком.

С заявлением об исчезновении девочки в правоохранительные органы обратилась ее бабушка. Спасатели, местные жители и волонтеры отряда «Лиза Алерт» тут же развернули поисковую операцию. По официальным данным, в ней было задействовано более 100 человек и 14 единиц техники. В том числе, на месте работали два кинологических расчета, а также беспилотники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пензе нашли тело задушенной 14-летней девочки.