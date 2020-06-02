Доктор Мясников назвал основную причину выпадения волос

Доктор Мясников раскрыл главную причину сильного выпадения волос. По словам врача, потеря волос свидетельствует о нехватке железа в организме.

В эфире одной из передач на канале «Россия 1» к Мясникову обратилась женщина, у которой наблюдаются проблемы с щитовидной железой. По словам телезрительницы, ей выписали препарат, после которого у нее начали сильно выпадать волосы.

В свою очередь, медик ответил, что проблема может заключаться не в щитовидной железе, и посоветовал ей сдать анализ крови на наличие железа в организме.

«Как правило, это недостаток ферритина — запасов железа — сопровождается таким сильным, как вы говорите, волосопадом», — сообщил доктор Мясников.

Как уверяет Мясников, восполнение запаса железа в крови поможет устранить проблему выпадения волос.

Ранее 5-tv.ru писал, что доктор Мясников назвал бредом появившуюся в сети новость о разных предназначениях двух сторон медицинских масок.