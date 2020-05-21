Новость о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей — фейк. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, сообщается на YouTube-канале стопкоронавирус.рф.

«Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов — две стороны медицинских масок используются для разных целей: якобы, если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред», — сказала медик.

Он заверил, что надевать маску можно любой стороной — главное, чтобы жесткое ребро плотно прилегало к носу. Микробы же одинаково будут скапливаться как на синей, так и на белой поверхности. Такую информацию подтверждают и в МЧС России.

Мясников неоднократно подчеркивал, что масочный режим нужно соблюдать в обязательном порядке. Поскольку COVID-19 может протекать бессимптомно, и человеку не всегда известно о наличии у него коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал, что доктор Мясников назвал эффективное средство для профилактики коронавируса.

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