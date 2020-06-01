Леди Гага разочаровала фанатов лишним весом

Популярная певица Леди Гага была замечена во время прогулки по Лос-Анджелесу со своим бойфрендом — исполнительным директором Майклом Палански. Фанатов поразил внешний вид звезды: она набрала явно не один лишний килограмм. Видимо, режим самоизоляции дал о себе знать.

На фото, которые опубликовало издание DailyMail, Леди Гага одета в спортивные черные лосины и такого же цвета спортивный лифчик. При этом вместо кубиков на животе, поклонники певицы увидели свисающий живот. Волосы звезда забрала в небрежный хвост, а на лице у нее была надета медицинская маска.

Весь внешний вид Леди Гаги вызвал у фанатов шок и даже отвращение. Они поспешили оставить негативные комментарии в социальных сетях.

«Вот, кто точно набрал за карантин»;

«Она выглядит ужасно»;

«Как можно так появиться на публике», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леди Гага завила о своем желании стать матерью.