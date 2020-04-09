34-летняя поп-звезда дважды собиралась замуж, и оба раза помолвка была разорвана.

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Фото, видео: Instagram @ladygaga

Леди Гага, вынужденная из-за коронавируса отложить запланированный на 10 апреля выход своего шестого студийного альбома Chromatica, заявила о желании стать мамой.

«Я скажу, что была бы очень рад иметь детей. Я с нетерпением жду, когда стану мамой. Разве это не невероятно, что мы можем это сделать? Мы можем держать человека внутри себя и растить его. А когда он выходит оттуда, наша работа — поддерживать его», — цитирует 34-летнюю поп-звезду интернет-издание InStyle.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, певица говорила, что хочет завести семью и готова воспользоваться услугами суррогатной матери или усыновить малыша. Известно, что Леди Гага дважды собиралась выйти замуж, но оба раза помолвка была расторгнута. Сейчас она встречается с предпринимателем-миллиардером Майклом Полански.

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