Умерла актриса из фильма «Гардемарины, вперед!» Ярослава Турылева

На 83-м году жизни скончалась известная российская актриса, звезда фильма «Гардемарины, вперед!» и режиссер Ярослава Турылева. Информация об этом появилась в Facebook.

«30 мая, в 6 часов утра не стало легенды нашего дубляжа, режиссера Турылевой Ярославы Георгиевны. Вечная память прекрасному другу и учителю. Покойся с миром», — написал пользователь Павел Бартяев.

Facebook @Павел Бартяев

Звезда отечественного кинематографа родилась 2 сентября 1932 года в столице. Отец Ярославы Турылевой — основатель и главный редактор «Союздетфильма», ныне переименованного в Киностудию имени Максима Горького, Георгий Громов — с детства приучал дочь к прекрасному. Несмотря на то, что в ее подростковом возрасте родитель ушел из жизни, Ярослава продолжала осваивать профессию, к которой когда-то привил любовь знаменитый папа.

Турылева с легкостью поступила в Щукинское училище и успешно окончила его в 1960 году. Все это время звезда не теряла время понапрасну, работая на «Мосфильме» в качестве актера дубляжа.

Серьезная работа в кино началась через год после окончания училища. С 1961-го Ярослава снималась в таких лентах, как «Рассказы юности, «Своя голова на плечах», «Сестрички Либерти», «Есть такой остров», а также в одной из серий знаменитых гардемаринов.

Несмотря на значительные успехи в актерской деятельности, спустя еще несколько лет Ярослава приняла решение вернуться к дубляжу. За всю жизнь Турылева приняла участие более чем в 500 фильмах, работая над ними и как актриса, и как режиссер дубляжа.

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