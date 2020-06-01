Умерла старейшая актриса России Зинаида Леонтьева

На 101-м году жизни скончалась актриса Тульского областного театра юного зрителя Зинаида Леонтьева. Печальную новость сообщили коллеги заслуженного работника культуры России, передает «Утро.ру».

Сотрудники ТЮЗа, актеры и режиссеры выразили глубокие соболезнования родственникам, отметив, что Леонтьева была одаренной личностью, всегда была готова прийти на помощь окружающим и с особым трепетом относилась к профессии. Точная причина смерти актрисы — доподлинно неизвестна.

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Зинаида Леонтьева родилась в 1919 году. Звездную карьеру начала выстраивать в довольно раннем возрасте: уже в 18 лет она блистала на подмостках, совмещая деятельность с обучением в студии при Тульском драматическом театре. В театре юного зрителя служила с 1942 года.

Леонтьеву по праву считали самой старейшей российской артисткой. Звезда выступала на сцене и постоянно участвовала в культурной жизни родного города вплоть до 2018 года — тогда Зинаиде уже было почти 100 лет.

Артистка прославилась, в частности, благодаря роли Ульяны Громовой в спектакле по произведению Александра Фадеева «Молодая гвардия». За чрезвычайно длительную карьеру Леонтьева исполнила порядка 400 ролей в спектаклях не только российских авторов и режиссеров, но и зарубежных.

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