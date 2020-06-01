Безруков поделился архивным снимком и трогательным воспоминанием из детства

Актер Сергей Безруков в честь Дня защиты детей рассказал трогательную историю. Он выложил архивное фото из своего детства в Instagram и поделился с подписчиками одним из самых ярких воспоминаний, связанных с тем временем.

«И сегодня я вспоминаю, как в детстве очень скучал по папе, потому что он постоянно был на гастролях! А тот день я запомнил навсегда, я был в яслях, да именно ясли…сколько лет мне было точно не помню, но помню как я ждал этот день, потому что сегодня меня должен забрать домой мой ПАПА! (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)» — написал актер.

Instagram @s_bezrukov

Сергей Безруков вспоминает, как подбежал к своему отцу, но не узнал его, потому что за время гастролей у мужчины сильно отросла борода. Маленький Сережа узнал папу только благодаря голосу и смеху.

«Я узнал отца только по голосу, он смеялся, показывал на бороду и говорил, что недавно прилетел на самолете, глядя в небо! Отец был на гастролях во Владивостоке…там у него отросла огромная черная бородища! Я говорил МАЛЕТИК, МАЛЕТИК! ПАПА! И был счастлив!» — поделился актер.

Безруков признался, что ему жалко детей, которые растут в детских домах. У них нет родителей, они лишены заботы и ласки, у них не останется счастливых воспоминаний.

Подписчики отметили, что маленький Сережа очень мило выглядит на фото, а также добавили, что такой снимок есть у всех детей, рожденных в СССР.

«Такой маленький был, а вырос такой Талантище! Браво!!!»;

«Ух ты, такой сладкий»;

«У меня тоже есть такая фотография»;

«Какой милый»;

«У меня такая есть фотка, в наши года в фотоателье был хит», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Безруков показал умилительное фото крохотного сына.