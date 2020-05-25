«Маленький я»: Безруков показал умилительное фото крохотного сына
Сегодня малышу исполнилось полтора года.
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Фото, видео: Instagram @s_bezrukov
Известный российский актер Сергей Безруков часто делится в социальных сетях фотографиями своего сына Степы. Сегодня наследнику артиста исполнилось полтора года. Звездный папа не удержался и решил рассказать об этом в своем Instagram-аккаунте. Поздравительный пост артист сопроводил фотографией ребенка, на которой тот умилительно уплетает оладушки.
«Степе сегодня полтора года! Маленький я…», — написал звезда российских фильмов в подписи к посту.
Поклонники присоединились к поздравлениям сына Сергея Безрукова. Фанаты пожелали малышу множество различных благ. Многие отметили — ребенок действительно очень похож на своего звездного папу.
«Сладкий какой!»
«Ваша копия»:
«Красавчик растет», — написали фолловеры.
46-летний Сергей Безруков воспитывает четырех детей. Десятилетнюю Александру и восьмилетнего Ивана родила возлюбленная актера Кристина Смирнова. Мамой трехлетней Марии и полуторагодовалого Степана является нынешняя супруга артиста Анна Матисон. С бывшей женой Ириной Безруковой у знаменитости общих детей не было.
Ранее 5-tv.ru писал, что маленький сын Сергея Безрукова сыграл с папой на фортепиано.
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