Судмедэкспертиза установила причину смерти Джорджа Флойда

Независимые судмедэксперты установили причину смерти Джорджа Флойда, который погиб в ходе грубого задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Вскрытие проводилось по желанию семьи. Сообщает РИА Новости.

Согласно выводам экспертов, которые представил адвокат семьи Бенджамин Крэмп, Флойд умер из-за удушья.

«Известные во всем мире судмедэксперт Майкл Баден и Алиша Уилсон установили, что смерть Флойда была убийством, вызванным удушьем из-за сдавливания шеи и спины, что привело к недостатку кровоснабжения головного мозга», — говорится в сообщении адвоката.

После того, как видео последних минут жизни афроамериканца разлетелись по интернету, волна масштабных протестов захватила США. В огне уже сорок городов страны — везде введен комендантский час, но полиции и даже армии не справиться с народным гневом. Месть за убийство афроамериканца превратилась в массовые погромы. Люди бьют витрины и окна, переворачивают машины. На улицах даже жгут национальные флаги — представить подобное в Штатах раньше было невозможно. Протест быстро вышел за пределы регионов, где значительную часть населения составляют этнические меньшинства, в том числе темнокожие.

Беспорядки уже в Вашингтоне, на пороге Белого дома. Бунтуют и в Нью-Йорке. Там манифестанты начали с мирной акции, но в итоге двинулись через мост на Манхэттен и устроили погромы в дорогих магазинах.

На фоне бесконтрольных массовых выступлений активизировались мародеры. В Сан-Франциско они целыми группами обворовывают брошенные автомобили и выносят товары из открытых магазинов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, массовые беспорядки в США постепенно перекочевали в Европу. У посольств США в Лондоне, Берлине и Коппенгагене прошли митинги с требованием справедливого расследования смерти Джорджа Флойда.