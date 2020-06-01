Медведева обошла Загитову в рейтинге по просмотрам в Википедии

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Алиса Старжевская
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Однако первое место занял фигурист из Японии. Его страницу просмотрели 12 миллионов раз.

Медведева обошла Загитову в рейтинге по просмотрам в Википедии

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Российские спортсменки 20-летняя Евгения Медведева и 18-летняя Алина Загитова попали в тройку лидеров рейтинга фигуристов, чьи страницы в Википедии просматривали больше всего. В статистике учитывалось количество просмотров с 1 июля 2015 года. Данные опубликовали на сайте Reddit.com.

Первое место занял японский фигурист Юдзуру Ханю. Его страницу посетили более 12 миллионов раз.

На втором месте оказалась Евгения Медведева — более шести миллион просмотров. Тройку лидеров закрыла Алина Загитова с пятью миллионами просмотров.

В ТОП-5 популярных по просмотрам в Википедии фигуристов также вошла российская фигуристка Юлия Липницкая. Ее страницу пользователи сети посетили более трех миллионов раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что видео «неловкого момента» Алины Загитовой собрало 22 миллиона просмотров в TikTok.

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