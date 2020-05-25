Фрагмент знаменитого и яркого номера российской фигуристки Алины Загитовой «Лара Крофт» опубликован в ее фанатском аккаунте в TikTok. На кадрах видно, как в определенный момент олимпийская чемпионка пытается снять с себя кожаную черную куртку.

Спортсменка начинает расстегивать «молнию», замок которой неожиданно заело. Сделав несколько движений на льду, Алине Загитовой удается сбросить себя предмет гардероба.

«Когда что-то пошло не так», — озаглавлено видео фигуристки.

С момента публикации ролик успел набрать более 22 миллионов просмотров пользователей со всего мира. Юзеры поставили под постом более 400 тысяч лайков и множество комментариев.

«Ох уж эти неловкие моменты!»

«Надо было, как Халк разорвать», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алину Загитову признали олимпийской иконой стиля.