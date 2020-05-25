Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров в TikTok
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выложила в сеть фрагмент одного из выступлений.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; TikTok @teamzagitovaa
Фрагмент знаменитого и яркого номера российской фигуристки Алины Загитовой «Лара Крофт» опубликован в ее фанатском аккаунте в TikTok. На кадрах видно, как в определенный момент олимпийская чемпионка пытается снять с себя кожаную черную куртку.
Спортсменка начинает расстегивать «молнию», замок которой неожиданно заело. Сделав несколько движений на льду, Алине Загитовой удается сбросить себя предмет гардероба.
«Когда что-то пошло не так», — озаглавлено видео фигуристки.
С момента публикации ролик успел набрать более 22 миллионов просмотров пользователей со всего мира. Юзеры поставили под постом более 400 тысяч лайков и множество комментариев.
«Ох уж эти неловкие моменты!»
«Надо было, как Халк разорвать», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алину Загитову признали олимпийской иконой стиля.
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