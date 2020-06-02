ТОП-6 красивых и популярных имен, значения которых шокируют любого

Выбрать имя малышу — задача трудная. Однако, по мнению ведущих именологов, делать это спонтанно, полагаясь на интуицию, точно не стоит. Ведь определенный набор букв несет свой сакральный смысл и способен предопределить судьбу ребенка, пишет Дзен-канал «Белновости».

Так, например, специалисты выделяют ТОП-6 прекрасных человеческих имен, значения которых испугают любого.

Лолита

Это имя обладает сразу несколькими значениями. Так, из одних источников следует, что Лолита в переводе — «скорбь и печаль», из других — «общительность и оптимизм». Какая версия из этих двух истинная — предмет бесконечных споров.

Вот только игнорировать ни то, ни другое ни в коем случае нельзя. Поскольку практика показывает, что жизнь Лолиты совсем не сахар. Ее буквально преследуют несчастья: то кошелек потеряется, то ногу сломает, то еще что похуже приключится. И дело не в банальной рассеянности девушки. Виной всему — «программа», заложенная в имени.

Моника

Столь прекрасное греческое имя, к сожалению, также имеет негативную коннотацию. В частности, дословно переводится как «одинокая».

Девушки с этим именем редко выходят замуж, но даже если бракосочетание состоялось — велика вероятность скорого развода. Почему так происходит? Объяснить достаточно трудно.

Единственное спасение от злого рока, по мнению именологов, — нескончаемый оптимизм и банальная мудрость. Именно они помогут Монике преодолеть все жизненные препятствия.

Клавдия

Сегодня девушки с подобными именами — настоящая редкость. Вероятно, потому, что одно из значений имени — «хромая».

Клавдию с детства считают «бедовым» ребенком: она постоянно встревает в конфликты, передряги и нарывается на мелкие неприятности. Во взрослом возрасте ей сложно противостоять мнению толпы, из-за чего нередко она впадает в депрессию. Кроме того, вероятность встретить хорошего мужа у Клавдии буквально стремиться к нулю. Все вышеперечисленное, безусловно, вгоняет прекрасную девушку в дикие комплексы.

Спасти ситуацию может только поход к психологу. Однако важно сделать это своевременно.

Варвара

Согласно статистике, это имя было особо популярно во времена Советского союза. Но и современные родители о нем не забывают. При этом, редко обращая внимание на истинное значение прекрасного слова.

Так, в переводе Варвара — «чужеземка», «дикарка», «тиранша». У этой девушки очень сложный характер. Она не терпит претензий со стороны окружающих, зачастую действует спонтанно, удовлетворяя только личные интересы. Вся ее жизнь — борьба с оппонентами, недостойными близко подходить к «царской» особе.

Именологи советуют этим дамам быть более сдержанными и терпимыми. Иначе — велик риск остаться одинокой навсегда.

Артур

В переводе с кельтского языка Артур буквально означает «медведь». Это имя характеризуется сильной энергетикой и волевым характером.

Вот только не всегда эти факторы помогают обрести счастье в реальной жизни. Говоря иначе, привыкший решать проблемы в одиночку Артур не может позволить себе такой роскоши, как доверие к людям. Он постоянно находится в состоянии нервного напряжения, то и дело готовясь к новой «битве с врагом».

По словам экспертов, этим мужчинам важно научиться быть откровенным хотя бы с партнером. В противном случае — жизнь превратиться в сущий ад.

Тарас

Это красивое мужское имя сегодня встретишь нечасто. А все из-за смутных значений, нагоняющих страх на родителей новорожденных малышей: Тарас знаменует «беспокойство», «мятежничество» и «странствие».

Обладатель этого имени не любит придерживаться установленных норм. Поэтому родственникам Тараса приходится несладко: дерзкого мальчишку не могут успокоить ни добрые уговоры, ни страх наказания, ни даже отцовский ремень.

Во взрослом возрасте этот человек — настоящий эгоист. Он вечно идет против системы, чиня тем самым препятствия себе и окружающим. Как долго может это продолжаться — неизвестно. Но есть предположение, что остановить «беспокойного» мужчину способна истинная любовь со стороны избранницы.

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