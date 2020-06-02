Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

В NASA предупредили о приближении к Земле потенциально опасного астероида 163348 (2002 NN4). По данным ведомства, размер космического объекта оценивается в 250–570 метров. Об этом пишет РИА Новости.

Астероид сблизится с нашей планетой 6 июня в 6:20 по московскому времени. Специалисты считают, что он не столкнется с Землей, так как пролетит от нее на расстоянии в 13 раз дальше, чем находится орбита естественного спутника — Луны.

Однако космический объект все же считают опасным из-за того, что его траектория пересекает орбиту Земли.

Ученые обнаружили астероид в 2002 году. Известно, что он совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 300 земных суток.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце за последние три года. Это означает окончание периода солнечной спячки и начало нового солнечного цикла.