Ученые зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце за последние три года

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Алиса Старжевская
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Это означает окончание периода солнечной спячки и начало нового солнечного цикла.

Ученые зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце за последние три года

Фото: imago/blickwinkel

29 мая астрономы зафиксировали очередную вспышку на солнце. Об этом сообщает MK.RU. Ее интенсивность оценили как среднюю. Однако это самая сильная вспышка с октября 2017 года.

Ученые отметили, что существует вероятность повторения солнечных вспышек. Причем их мощность может увеличиваться с каждым разом. По мнению астрономов, это означает окончание периода солнечной спячки и начало нового 25-го по счету 11-летнего солнечного цикла.

«При любом варианте развития событий уверенно можно утверждать одно: новый солнечный цикл начался, и он полностью определит физику нашей звезды на ближайшие одиннадцать лет. Сердце нашего светила по-прежнему бьется в ритме, который установлен из наблюдений Солнца на протяжении последних 400 лет», — рассказал ученый.

Такие мощные вспышки могут нарушить работу спутников на орбите и мешать радиосвязи и передачи сигнала на Земле. Также они опасны для здоровья космонавтов.

Также 28 и 29 мая были зафиксированы самые сильные магнитные бури.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые выяснили подробности падения астероида, убившего динозавров.

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