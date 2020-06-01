Ученые зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце за последние три года

29 мая астрономы зафиксировали очередную вспышку на солнце. Об этом сообщает MK.RU. Ее интенсивность оценили как среднюю. Однако это самая сильная вспышка с октября 2017 года.

Ученые отметили, что существует вероятность повторения солнечных вспышек. Причем их мощность может увеличиваться с каждым разом. По мнению астрономов, это означает окончание периода солнечной спячки и начало нового 25-го по счету 11-летнего солнечного цикла.

«При любом варианте развития событий уверенно можно утверждать одно: новый солнечный цикл начался, и он полностью определит физику нашей звезды на ближайшие одиннадцать лет. Сердце нашего светила по-прежнему бьется в ритме, который установлен из наблюдений Солнца на протяжении последних 400 лет», — рассказал ученый.

Такие мощные вспышки могут нарушить работу спутников на орбите и мешать радиосвязи и передачи сигнала на Земле. Также они опасны для здоровья космонавтов.

Также 28 и 29 мая были зафиксированы самые сильные магнитные бури.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые выяснили подробности падения астероида, убившего динозавров.