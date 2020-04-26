Мужчина зарезал сожительницу из-за ревности, а потом ударил ножом себя

Житель деревни Горки Московской области жестоко убил свою сожительницу. Как стало известно 5-tv.ru, причиной преступления стала ревность.

Трагедия произошла в одном из домов жилищного комплекса «Май». На лестничной площадке нашли мертвую женщину с девятью ножевыми ранениями на теле. Следы привели в квартиру, в которой находился живой мужчина, но тоже с ножевыми ранениями. Его госпитализировали.

По предварительной информации, 31-летняя женщина выбежала из квартиры, пытаясь спастись от сожителя. Зарезав ее, 25-летний мужчина сам нанес себе раны. После поимки убийца сказал, что его порезала сожительница.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подросток зарезал младшего брата из-за троллинга в онлайн-игре. Матери в момент страшного убийства дома не было.