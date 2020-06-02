«Сыр не у нас на огороде поспел»: Галкин похвастался салатом из своих овощей

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Валентин Черников
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Юморист показал блюдо, ингредиенты которого вырастил с Пугачевой на собственном огороде.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Самоизоляция сделала из Максима Галкина настоящего садовода. Шоумен уже демонстрировал подписчикам в Instagram грядки овощей на территории их с Аллой Пугачевой замка в подмосковной деревне Грязь. Юморист, как и Примадонна, с увлечением растил различные огородные культуры: огурцы, помидоры, кабачки, зелень и прочее.

Теперь Галкин наконец смог похвастаться результатом совместного труда. В сторис артист представил вниманию публики блюдо, продукты для которого создал своими руками.

Instagram @maxgalkinru

«Ребята, у нас салат полностью из своих ингредиентов. Ну, кроме огурцов. Вот это все… ах да, сыр же тоже не у нас на огороде поспел… Вот такая красота», — обратился к поклонникам комик.

Как уточняет портал Teleprogramma.pro, помимо овощей на территории приусадебного участка Галкина и Пугачевой, можно найти плодовые деревья: яблоню, алычу, калину, боярышник, черемуху, а также кусты сирени и других растений. За всем этим Максим тоже ухаживает сам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза и Гарри Галкины объяснили родителям суть Дня защиты детей.

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