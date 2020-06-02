Десятимесячный мальчик в Москве отравился средством для стирки

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Ниса Мурзанаева
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Ребенок госпитализирован с химическим ожогом ротоглотки.

Десятимесячный мальчик в Москве отравился средством для стирки

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Десятимесячный москвич госпитализирован в больницу с химическим ожогом ротоглотки. По предварительным данным, мальчик выпил гель для стирки. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

В дежурную часть поступило сообщение с информацией о том, что из дома на улице Доброслободская бригадой скорой помощи в Детскую городскую клиническую больницу № 13 имени Филатова доставлен десятимесячный мальчик. Медики поставили пациенту предварительный диагноз: химический ожог ротоглотки. Предполагается, что ребенок отравился гелем для стирки.

По данному факту правоохранителями проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что двухлетний ребенок отравился средством для мытья полов в Петербурге.

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