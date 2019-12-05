Двухлетний ребенок отравился средством для мытья полов в Петербурге

Вечером четвертого декабря в детскую городскую больницу № 5 в Санкт-Петербурге поступило сообщение об отравлении двухлетнего малыша средством для мытья полов. Об этом сообщают РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По словам родственников, утром ребенок, проживающий в квартире одного из домов по Московскому проспекту, выпил ядовитую жидкость. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом острый эпиглотит, химический ожог пищевода. Причина происшествия — халатность и недосмотр родителей.

Маленький ребенок и его семья являются гражданами среднеазиатской республики.

В отношении 31-летней матери петербургские полицейские составили протокол об административном правонарушении. Ей грозит штраф до 500 рублей по статье «неисполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних».

Ранее 5-tv.ru писал, что трехлетний ребенок пережил клиническую смерть после ДТП в Петербурге.