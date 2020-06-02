Правительство РФ подготовило план по восстановлению доходов россиян

Правительство РФ разработало ряд мер, направленных на восстановление экономики и доходов россиян, пошатнувшихся из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает РБК, Общенациональный план восстановления экономики, подготовленный по поручению президента РФ, состоит из девяти разделов и включает более 500 мероприятий. В частности, план ставит первоочередной задачей социальные меры поддержки населения.

Так, для восстановления занятости населения в проекте представлены как действующие меры поддержки, такие как прямые выплаты на детей и увеличение пособия по безработице до уровня МРОТ, так и новые предложения.

Среди новых мер упоминается создание к 2021 году фонда объемом 52 миллиарда рублей на реализацию выплат по больничным листам и страховых пособий гражданам, имеющим детей.

Помимо этого, предусмотрено установление минимального размера часовой оплаты труда для работников, которые привлекаются на неполное рабочее время и на срок до трех месяцев. Появится возможность перейти на удаленный формат работы в облегченном порядке, в том числе и для государственных и муниципальных служащих. Кроме того, планируется создание «социального казначейства», ответственного за предоставление мер социальной поддержки населению.

Целью национального плана является обеспечение к концу 2021 года роста зарплат россиян на уровне не менее 2,5% в год, снижение безработицы ниже 5% и сокращение бедности в России по сравнению с прошлым годом, то есть ниже 12,3% населения.

По мнению профессора кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константина Ордова, правительство взяло курс на усиление социальной политики и сохранение доходов граждан в эпоху кризиса. Предложенные меры поддержки, в первую очередь, касаются наиболее пострадавших от пандемии слоев населения, рассказал Ордов «Экономике сегодня».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава кабмина Михаил Мишустин поручил проконтролировать ситуацию с выплатами на детей от трех до 16 лет. Во время онлайн-совещания с вице-премьерами Мишустин сообщил, что за выплатами обратились более 12,5 миллионов россиян.