Мишустин поручил контролировать ситуацию с выплатами на детей от трех до 16 лет

Государство в нынешней непростой ситуации поддерживает семьи с детьми. Глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами напомнил, что с 1 июня по инициативе президента начались выплаты на каждого ребенка от трех до шестнадцати лет. Через портал Госуслуг заявления оформили уже 12,5 миллионов человек. Обратиться за выплатами можно до конца сентября.

«Прошу Голикову и Котякова контролировать, как идут эти выплаты, и оперативно реагировать в случае возникновения у граждан с детьми проблем с получением такой поддержки. Помимо этого все семьи, воспитывающие детей до трех лет, могут получить ежемесячную выплату в размере 5000 рублей на каждого ребенка. Действуют и другие меры поддержки семей с детьми, в том числе доплата родителям, которые потеряли работу из-за ситуации с распространением коронавируса», — сказал Михаил Мишустин.

Премьер также сообщил, что до 30 июня продлен мораторий на налоговые проверки для бизнеса. Кроме того, по поручению главы государства кабмин подготовил национальный план восстановления экономики. Его основная цель — увеличение реальных доходов граждан. Документ сегодня будет представлен в администрацию президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что многодетная семья из Забайкалья получила президентские выплаты и подарки в День защиты детей. По поручению губернатора семью Рязанцевых поздравил первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкалья Евгений Казаченко.