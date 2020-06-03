Нине Руслановой понадобилась помощь медиков
74-летняя актриса пожаловалась на боли в груди и тяжелое дыхание.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Шичалин, пресс-служба Enjoy Movies
Медики были экстренно вызваны в квартиру народной артистки РФ Нины Руслановой. У 74-летней звезды советского и российского кино наблюдались боли в груди, тяжелое дыхание и высокое давление.
Как стало известно 5-tv.ru, после осмотра и проведенных медицинских мероприятий Нина Ивановна все же отказалась от госпитализации. Информации о ее состоянии здоровья пока не поступало.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце, которые зачастую оказывают влияние на метеозависимых людей.
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