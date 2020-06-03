Анастасия Юнусова: Фанаты решили, что Тимати женился на матери своего сына
Модель намекнула, что взяла фамилию рэп-исполнителя.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Новая фамилия возлюбленной Тимати в одном документе натолкнула многих поклонников звездной пары на мысль о тайном бракосочетании. 24-летняя Анастасия Решетова то ли случайно, то ли намеренно засветила в сторис бумагу от производителя авторских защитных масок. Девушка заказала себе несколько товаров. Вместе с масками представители компании прислали ей письмо, которое адресовали Анастасии Юнусовой. Как известно, Юнусов — фамилия рэп-исполнителя.
Скептически настроенная публика все же не поверила в свадьбу Тимати и матери его сына. Большинство пользователей соцсети поддержали версию, что производители масок решили сделать приятное Решетовой или не углублялись в семейные отношения пары, пишет сайт «Дни.ру».
Как уточняет портал Teleprogramma.pro, в реестре индивидуальных предпринимателей на сайте налоговой службы, бизнес-леди Анастасия Решетова по сей день числится под прежними данными. Если бы рэпер взял модель в жены, соответствующие изменения внесли бы в налоговый орган в первую очередь, как того требует закон.
Модель и инстаблогер Анастасия Решетова встречается с Тимати с 2015 года. В 2019 году у пары родился сын, которого назвали Ратмиром. До этого Тимур Юнусов состоял в отношениях с Аленой Шишковой. От него у рэпера есть шестилетняя дочь Алиса.
Ранее 5-tv.ru писал, что сын Решетовой и Тимати произнес заветное — «мама».
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