Очевидец в беседе с 5-tv.ru рассказал подробности о пожаре в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб один человек.

«Там положили бомжа какого-то. Он в палате один был. Я так понимаю, он лег в кровать, закурил и поджог сделал. Когда дым пошел — женщины побежали», — сказал он.

Погибший в результате пожара мужчина 1981 года рождения проходил лечение от кишечного заболевания. По предварительным данным, около семи часов утра 3 июня он закурил в кровати, в результате чего произошло тление постельных принадлежностей. Пациент отравился продуктами горения и скончался на месте.

Пожар был оперативно ликвидирован персоналом больницы. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранителями.

Ранее 5-tv.ru писал, что следственные органы организовали проверку по факту пожара в Боткинской больнице.