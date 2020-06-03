«Лег в кровать, закурил» — очевидец о пожаре в Боткинской больнице, где погиб пациент
Следственными органами по данному факту организована проверка.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru
Очевидец в беседе с 5-tv.ru рассказал подробности о пожаре в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб один человек.
«Там положили бомжа какого-то. Он в палате один был. Я так понимаю, он лег в кровать, закурил и поджог сделал. Когда дым пошел — женщины побежали», — сказал он.
Погибший в результате пожара мужчина 1981 года рождения проходил лечение от кишечного заболевания. По предварительным данным, около семи часов утра 3 июня он закурил в кровати, в результате чего произошло тление постельных принадлежностей. Пациент отравился продуктами горения и скончался на месте.
Пожар был оперативно ликвидирован персоналом больницы. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранителями.
Ранее 5-tv.ru писал, что следственные органы организовали проверку по факту пожара в Боткинской больнице.
Читайте также
39%
-0.73 76.78
-0.86
Нашли ошибку?