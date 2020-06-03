СК начал проверку после смертельного пожара в больнице имени Боткина в Петербурге

Следственный комитет начал проверку по факту пожара в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

«Проверка проводится, выясняются обстоятельства происшествия и гибели (пациента — Прим. ред.)», — сказал собеседник агентства.

Известно, что мужчина 1981 года рождения, погибший при пожаре в петербургской больнице, проходил лечение от кишечного заболевания.

По предварительной информации, около семи часов утра 3 июня он закурил в кровати, на месте была обнаружена зажигалка. В результате этого произошло тление постельных принадлежностей, а пациент отравился продуктами горения и скончался на месте.

Пожар был оперативно ликвидирован персоналом больницы. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранителями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МЧС назвали предварительную причину смертельного пожара в Боткинской больнице Петербурга.