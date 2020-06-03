Пациент погиб, покурив в постели в петербургской больнице имени Боткина
Следственный комитет начал проверку по факту смертельного происшествия.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин, 5-tv.ru
Следственный комитет начал проверку по факту пожара в петербургской инфекционной больнице имени Боткина. ЧП произошло сегодня утром. По предварительным данным, в одной из палат пациент закурил прямо в кровати и не заметил, как воспламенилось постельное белье. Спасти его не удалось, он отравился угарным газом. По словам очевидцев, медики самостоятельно ликвидировали возгорание.
«Там сами, своими силами пытались тушить. Потом приехала пожарная машина», — рассказал очевидец происшедшего.
В корпусе находились 247 пациентов и 87 человек персонала. В этом отделении не лечат больных коронавирусом. Эвакуация не объявлялась.
Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ очевидца о пожаре в Боткинской больнице, где погиб пациент.
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