Пациент погиб, покурив в постели в петербургской больнице имени Боткина

Следственный комитет начал проверку по факту пожара в петербургской инфекционной больнице имени Боткина. ЧП произошло сегодня утром. По предварительным данным, в одной из палат пациент закурил прямо в кровати и не заметил, как воспламенилось постельное белье. Спасти его не удалось, он отравился угарным газом. По словам очевидцев, медики самостоятельно ликвидировали возгорание.

«Там сами, своими силами пытались тушить. Потом приехала пожарная машина», — рассказал очевидец происшедшего.

В корпусе находились 247 пациентов и 87 человек персонала. В этом отделении не лечат больных коронавирусом. Эвакуация не объявлялась.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ очевидца о пожаре в Боткинской больнице, где погиб пациент.