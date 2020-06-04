«Просто мерзавец!» — Певица Анастасия упрекнула Юлиана за неудачные попытки ЭКО

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Василий Заика
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Звездная пара разводится спустя год после пышной свадьбы.

«Просто мерзавец!» — Певица Анастасия упрекнула Юлиана за неудачные попытки ЭКО

Фото: Instagram @anastasiiamintskovskaia

Певица Анастасия Минцковская и ее муж — коллега по цеху Юлиан разводятся спустя год после пышной свадьбы. Впервые о разрыве творческой и семейной пары стало известно в апреле. В эфире шоу на федеральном телеканале артистка заявила, что их брак разрушился, потому что она не может подарить супругу ребенка.

Анастасия утверждает, что после бракосочетания с Юлианом в их семье сразу же начались скандалы и упреки. По ее словам, певец в качестве друга и мужа — абсолютно два разных человека.

«Я старалась всячески этот брак сохранить, хотя он у меня уже в печенках сидел. То счастье, которое я ожидала получить, я ни фига не получила. Сразу после свадьбы начались скандалы, какие-то упреки. Юлиан в качестве друга и в качестве мужа — это разные люди», — цитирует Анастасию Минцковскую сайт Teleprogramma.pro.

Певица уверена, что ее 46-летний муж сам виноват в сложившейся ситуации. Он очень хотел детей, а 54-летняя артистка не могла забеременеть. Анастасия призналась, что Юлиан настоял на экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) и певица в уже немолодом возрасте решилась на риск.

«Я категорически, как и наша церковь, против ЭКО, суррогатного материнства. Но он настоял, прекрасно понимая, что в моем не юном возрасте это очень опасно. Я просто пошла на это, на такой риск. А он говорит, что я что-то не хочу. Просто мерзавец», — возмутилась знаменитость.

Анастасия рассказала, что две попытки зачать ребенка искусственным путем закончились неудачей. Певица отметила, что свою миссию в этом плане выполнила перед природой давным-давно.

«Я больше его утешала, как мама уже выступала. Я его очень успокаивала и утешала, и пошла на вторую попытку, хотя врачи мне практически запрещали», — призналась артистка.

Супруга Юлиана также отказалась брать ребенка из детского дома. Женщина, у которой есть взрослая дочь, вполне осознает, что вряд ли сможет справиться с подобной ответственностью.

Певец, в свою очередь, заверил, что если бы шел в ЗАГС ради детей, то его выбор пал бы на кого-то помоложе. Муж Анастасии подчеркнул, что хотел иметь наследников именно от любимого человека. Кроме прочего, Юлиан заявил, что его супруга сама захотела развестись с ним, а все доводы женщины — ложь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлиан рассказал о причинах развода с Анастасией.

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