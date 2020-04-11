«Не связано с коронавирусом»: Юлиан рассказал о причинах развода с Анастасией
Заслуженный артист РФ дал эксклюзивное интервью 5-tv.ru во время самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @radio_julian
Певец Юлиан в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о причинах развода с коллегой по цеху Анастасией. По словам 46-летнего заслуженного артиста РФ, неблагоприятная ситуация из-за угрозы распространения коронавируса не могла повлиять на кризис в творческой семье.
Артист признался, что предпосылки к разрыву отношений с супругой возникли гораздо раньше начавшейся пандемии нового внеклеточного агента.
«Я не думаю, что пандемия может каким-то образом быть источником и сигналом к разводу, допустим, в моей ситуации… У нас это совершенно никак не связано с коронавирусом! Мы здоровы! Это раньше гораздо все случилось, поэтому я не думаю, что пандемия может посодействовать какому-то разводу или наоборот. Люди, которые ругаются, как-то могут помириться. Это совершенно на другом уровне происходит», — сказал певец.
Юлиан пожелал влюбленным, которые в непростое время находятся рядом в самоизоляции, беречь друг друга и стараться соблюдать минимальную дистанцию. В особенности, если пара живет вместе с пожилыми родителями.
«Тем, кто находится вместе, рядом, хочется пожелать им любви, чтобы они берегли друг друга. Главное, чтобы они друг друга не заражали и как-то все равно минимальную дистанцию соблюдали. Если люди живут с пожилыми родителями, то нужно по своим комнатам быть, не знаю… В сложное очень время живем. Ощущение апокалипсиса и совершенно другой жизни. Та жизнь, которая была до этого, ее, наверное, уже не будет», — предположил артист.
Певец подчеркнул, что он соблюдает режим самоизоляции и ему приходится выходить на улицу для прогулок с собакой. Юлиан порекомендовал россиянам оставаться дома и заняться делами, на которые во время рабочих будней не доходили руки.
«Можно много дома сделать дел и, наконец-то, помыть окна, разобрать всякие вещи, что-нибудь выкинуть, что-нибудь вкусное приготовить, посмотреть какое-нибудь кино. Миллион вещей существует рядом, до которых у людей занятых работой руки не доходили. Вот сейчас как раз наступил тот момент», — заключил заслуженный артист РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлиан разводится с певицей Анастасией спустя год после свадьбы.
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