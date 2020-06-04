Кадры последствий нападения мужчины с ножом на школьников в Китае

Мужчина напал с ножом на группу школьников в китайском городе Учжоу. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали около 40 человек. Об этом пишет Sina.com. В сети появилось видео с места событий.

По данным информационного портала, ЧП произошло около восьми утра по местному времени неподалеку от школы. Среди пострадавших — ученики, охранник и заместитель директора образовательного учреждения.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали нападавшего. Им оказался 50-летний охранник по фамилии Ли, его мотивы пока неизвестны. В настоящий момент на месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи. Сообщается, что как минимум трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется следствие.

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