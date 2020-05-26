Агрессивная женщина напала с мачете на соседку в Москве — видео
В отношении предполагаемой злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Katzer; МВД РФ
Жительница Москвы пыталась отобрать у соседки деньги, угрожая ей ножом. Злоумышленница задержана правоохранителями. Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.
«Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали женщину, подозреваемую в разбойном нападении», — сказала она.
В полицию обратилась 42-летняя гражданка, которая рассказала — на нее напала знакомая. Угрожая предметом, похожим на нож, та требовала отдать ей денежные средства. На видео, опубликованном правоохранителями, запечатлен момент происшествия.
Стражи порядка задержали подозреваемую в совершении преступления — 51-летнюю москвичку. Со слов злоумышленницы, она требовала у соседки вернуть долг. Потерпевшая при этом утверждает, что никаких денежных взаимоотношений между ней и злоумышленницей не было. У задержанной изъят огромный кухонный нож.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Ранее 5-tv.ru писал, что прохожие задержали налетчика, напавшего с ножом на пенсионерку в Перми.
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