Задымление произошло в НИИ педиатрии в Москве

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Ниса Мурзанаева
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Прибывшие на место пожарные ищут источник дыма.

Задымление произошло в НИИ педиатрии в Москве

Фото: vk.com/club62611365

Задымление произошло в медицинском учреждении на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в доме № 2 на Талдомской улице. Задымление образовалось в подвале медучреждения. Прибывшие на место пожарные ищут источник дыма, эвакуация не проводилась.

В ГУ МЧС РФ по Москве рассказали, что по данному адресу сработала пожарная сигнализация. Ведется проверка, признаков возгорания пока не обнаружено.

По некоторым данным, по этому адресу находится Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева.

Ранее 5-tv.ru писал, что пациент погиб при пожаре в петербургской больнице имени Боткина.

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