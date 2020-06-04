Задымление произошло в НИИ педиатрии в Москве

Задымление произошло в медицинском учреждении на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в доме № 2 на Талдомской улице. Задымление образовалось в подвале медучреждения. Прибывшие на место пожарные ищут источник дыма, эвакуация не проводилась.

В ГУ МЧС РФ по Москве рассказали, что по данному адресу сработала пожарная сигнализация. Ведется проверка, признаков возгорания пока не обнаружено.

По некоторым данным, по этому адресу находится Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева.

Ранее 5-tv.ru писал, что пациент погиб при пожаре в петербургской больнице имени Боткина.