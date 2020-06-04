Студент застрелил из арбалета двух родственниц в Японии

Студент из арбалета застрелил двух членов своей семьи и ранил еще двоих в японской префектуре Хего. Злоумышленника уже задержала полиция. Об этом пишет ТАСС.

По предварительным данным, в результате происшествия скончались две женщины в возрасте старше 70 и 40 лет. Степень родства погибших с нападавшим не уточняется. Еще двое членов его семьи госпитализированы в медучреждение с ранениями.

По подозрению в убийстве и покушении на убийство правоохранители задержали 23-летнего местного жителя. Он уже сознался в содеянном. Однако мотивы студента остаются неизвестными.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина напал с ножом на группу школьников в Китае. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали около 40 человек.