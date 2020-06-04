Модель Анастасия Решетова побаловала подписчиков очередным видео со своим маленьким сыном Ратмиром в сторис Instagram. Девушка сняла, как ее малыш стоит и стучит ладошкой по лавке возле обеденного стола. Периодически Ратмир поворачивается, смотрит на маму и улыбается.

«Я хочу есть! Я требую! Еды сюда, срочно!» — комментировала за кадром Решетова.

Модель часто делится с поклонниками моментами становления своего сына. Как писал 5-tv.ru, совсем недавно она показала, как ее первенец сказал слово «Мама». Ратмиру еще нет и годика, он родился в октябре 2019 года.

Отношения Анастасии Решетовой и рэпера Тимати начались в 2015 году. Однако пара скрывала роман, но к 2017 году появились слухи о помолвке и даже тайной свадьбе знаменитостей. В 2019 году модель показала округлившийся животик, а осенью у нее родился сын, Ратмир. Тимати уделяет много внимания своему наследнику, не забывая и о дочери от первого брака с моделью Аленой Шишковой — Алисе.