«Я требую еды!» — Решетова показала уморительное видео с сыном

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Алина Потёмкина
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Модель сняла, как ее малыш стучит по лавке у обеденного стола и обыграла это закадровой озвучкой.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова побаловала подписчиков очередным видео со своим маленьким сыном Ратмиром в сторис Instagram. Девушка сняла, как ее малыш стоит и стучит ладошкой по лавке возле обеденного стола. Периодически Ратмир поворачивается, смотрит на маму и улыбается.

«Я хочу есть! Я требую! Еды сюда, срочно!» — комментировала за кадром Решетова.

Модель часто делится с поклонниками моментами становления своего сына. Как писал 5-tv.ru, совсем недавно она показала, как ее первенец сказал слово «Мама». Ратмиру еще нет и годика, он родился в октябре 2019 года.

Отношения Анастасии Решетовой и рэпера Тимати начались в 2015 году. Однако пара скрывала роман, но к 2017 году появились слухи о помолвке и даже тайной свадьбе знаменитостей. В 2019 году модель показала округлившийся животик, а осенью у нее родился сын, Ратмир. Тимати уделяет много внимания своему наследнику, не забывая и о дочери от первого брака с моделью Аленой Шишковой — Алисе.

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